Rentables Haleon-Investment? 25.02.2026 10:04:07

FTSE 100-Papier Haleon-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Haleon von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren Haleon-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Am 25.02.2025 wurde das Haleon-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 3,96 GBP. Wenn man vor 1 Jahr 1 000 GBP in die Haleon-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 252,845 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 025,79 GBP, da sich der Wert eines Haleon-Papiers am 24.02.2026 auf 4,06 GBP belief. Damit hätte sich die Investition um 2,58 Prozent vermehrt.

Haleon markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 36,49 Mrd. GBP. Am 18.07.2022 fand der erste Handelstag des Haleon-Papiers an der Börse LSE statt. Zum Börsendebüt des Haleon-Papiers wurde der Erstkurs mit 3,33 GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

