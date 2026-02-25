Haleon Aktie
WKN DE: A3DNZQ / ISIN: GB00BMX86B70
|Rentables Haleon-Investment?
|
25.02.2026 10:04:07
FTSE 100-Papier Haleon-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Haleon von vor einem Jahr abgeworfen
Am 25.02.2025 wurde das Haleon-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 3,96 GBP. Wenn man vor 1 Jahr 1 000 GBP in die Haleon-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 252,845 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 025,79 GBP, da sich der Wert eines Haleon-Papiers am 24.02.2026 auf 4,06 GBP belief. Damit hätte sich die Investition um 2,58 Prozent vermehrt.
Haleon markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 36,49 Mrd. GBP. Am 18.07.2022 fand der erste Handelstag des Haleon-Papiers an der Börse LSE statt. Zum Börsendebüt des Haleon-Papiers wurde der Erstkurs mit 3,33 GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Haleon PLC
|
17:59
|Starker Wochentag in London: FTSE 100 beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
15:59
|Freundlicher Handel: FTSE 100 am Nachmittag im Aufwind (finanzen.at)
|
12:26
|Zuversicht in London: FTSE 100 stärker (finanzen.at)
|
10:04
|FTSE 100-Papier Haleon-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Haleon von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
04.02.26
|FTSE 100-Papier Haleon-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Haleon-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
02.02.26
|Börse London in Rot: FTSE 100 zum Start des Montagshandels mit Abgaben (finanzen.at)
|
28.01.26
|FTSE 100-Wert Haleon-Aktie: So viel hätte eine Haleon-Kapitalanlage von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
28.01.26
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 zum Start im Aufwind (finanzen.at)