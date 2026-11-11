Haleon Aktie

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WKN DE: A3DNZQ / ISIN: GB00BMX86B70

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Langfristige Performance 11.11.2026 10:03:54

FTSE 100-Papier Haleon-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Haleon-Investment von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Haleon gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Haleon-Aktie via Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Haleon-Aktie letztlich bei 3,25 GBP. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10 000 GBP in die Haleon-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3 077,397 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.11.2026 gerechnet (3,35 GBP), wäre die Investition nun 10 309,28 GBP wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 3,09 Prozent zugenommen.

Haleon war somit zuletzt am Markt 29,05 Mrd. GBP wert. Am 18.07.2022 wurden Haleon-Papiere zum ersten Mal an der Börse LSE gehandelt. Der Erstkurs des Haleon-Papiers lag beim Börsengang bei 3,33 GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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