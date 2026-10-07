Haleon Aktie

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WKN DE: A3DNZQ / ISIN: GB00BMX86B70

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Rentable Haleon-Anlage? 07.10.2026 10:03:42

FTSE 100-Papier Haleon-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Haleon-Investment von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen Haleon-Einstiegs gewesen.

Am 07.10.2025 wurde die Haleon-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Haleon-Papier bei 3,30 GBP. Bei einem 100-GBP-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 30,276 Haleon-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 3,34 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 101,12 GBP wert. Das entspricht einem Zuwachs um 1,12 Prozent.

Zuletzt verbuchte Haleon einen Börsenwert von 29,03 Mrd. GBP. Die Erstnotiz des Haleon-Papiers fand am 18.07.2022 an der Börse LSE statt. Der Erstkurs des Haleon-Papiers lag beim Börsengang bei 3,33 GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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