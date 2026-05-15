Halma Aktie
WKN: 865047 / ISIN: GB0004052071
|Halma-Anlage im Blick
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15.05.2026 10:03:59
FTSE 100-Papier Halma-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Halma-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand via Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Halma-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 9,19 GBP. Hätte ein Anleger 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Halma-Aktie investiert, befänden sich nun 1 088,732 Halma-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Halma-Aktie auf 46,94 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 51 105,06 GBP wert. Das entspricht einer Zunahme von 411,05 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Halma eine Börsenbewertung in Höhe von 17,21 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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