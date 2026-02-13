Halma Aktie

WKN: 865047 / ISIN: GB0004052071

Profitable Halma-Investition? 13.02.2026 10:03:58

FTSE 100-Papier Halma-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Halma-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Halma-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Am 13.02.2021 wurde das Halma-Papier via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 25,57 GBP. Bei einem 1 000-GBP-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 39,105 Halma-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 12.02.2026 auf 37,42 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 463,32 GBP wert. Das entspricht einem Anstieg um 46,33 Prozent.

Am Markt war Halma jüngst 13,86 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

