FTSE 100-Papier Halma-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Halma von vor 10 Jahren eingebracht

Halma-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 8,70 GBP. Bei einem Investment von 1 000 GBP in Halma-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 115,009 Halma-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 24.12.2025 auf 35,68 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 103,51 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 310,35 Prozent erhöht.

Halma erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 13,47 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at