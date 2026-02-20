Halma Aktie

WKN: 865047 / ISIN: GB0004052071

Halma-Investment im Blick 20.02.2026 10:04:15

FTSE 100-Papier Halma-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Halma von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Halma gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Halma-Anteilen an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Halma-Anteile 8,60 GBP wert. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10 000 GBP in die Halma-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1 162,791 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 45 627,91 GBP, da sich der Wert eines Halma-Papiers am 19.02.2026 auf 39,24 GBP belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 356,28 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von Halma belief sich zuletzt auf 14,96 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

