Halma Aktie

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WKN: 865047 / ISIN: GB0004052071

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Profitable Halma-Anlage? 02.10.2026 10:04:08

FTSE 100-Papier Halma-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Halma von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Halma gewesen.

Halma-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 10,49 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 95,329 Halma-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Halma-Aktie auf 34,64 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 302,19 GBP wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 230,22 Prozent angezogen.

Zuletzt ergab sich für Halma eine Börsenbewertung in Höhe von 13,23 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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