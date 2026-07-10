FTSE 100-Papier Halma-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Halma von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Halma gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurde das Halma-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 10,16 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 98,425 Halma-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 09.07.2026 auf 36,40 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 582,68 GBP wert. Mit einer Performance von +258,27 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Halma wurde am Markt mit 13,51 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at