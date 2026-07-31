Halma Aktie

Halma für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 865047 / ISIN: GB0004052071

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Halma-Investmentbeispiel 31.07.2026 10:03:59

FTSE 100-Papier Halma-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Halma von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Halma-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Halma-Papier an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Halma-Anteile 28,85 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in die Halma-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 34,658 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.07.2026 gerechnet (35,74 GBP), wäre das Investment nun 1 238,68 GBP wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 23,87 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Halma belief sich zuletzt auf 12,88 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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