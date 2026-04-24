Halma Aktie

Halma für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 865047 / ISIN: GB0004052071

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Performance im Blick 24.04.2026 10:03:40

FTSE 100-Papier Halma-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Halma von vor einem Jahr eingebracht

Wer vor Jahren in Halma eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse LSE Handel mit der Halma-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Halma-Anteile bei 27,00 GBP. Bei einem Halma-Investment von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 370,370 Halma-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.04.2026 gerechnet (44,45 GBP), wäre die Investition nun 16 462,96 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 64,63 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Halma belief sich jüngst auf 16,82 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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