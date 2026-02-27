FTSE 100-Papier Halma-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Halma von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in Halma-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 27.02.2025 wurde das Halma-Papier via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 27,77 GBP. Wenn man vor 1 Jahr 100 GBP in die Halma-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 3,601 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 26.02.2026 auf 41,24 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 148,51 GBP wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 48,51 Prozent gesteigert.

Halma wurde am Markt mit 15,38 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at