Halma Aktie
WKN: 865047 / ISIN: GB0004052071
|Investmentbeispiel
|
27.02.2026 10:03:43
FTSE 100-Papier Halma-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Halma von vor einem Jahr eingefahren
Am 27.02.2025 wurde das Halma-Papier via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 27,77 GBP. Wenn man vor 1 Jahr 100 GBP in die Halma-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 3,601 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 26.02.2026 auf 41,24 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 148,51 GBP wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 48,51 Prozent gesteigert.
Halma wurde am Markt mit 15,38 Mrd. GBP bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Halma PLC
|
27.02.26
|FTSE 100-Papier Halma-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Halma von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
24.02.26
|LSE-Handel FTSE 100 fällt zum Handelsende zurück (finanzen.at)
|
24.02.26
|Börse London: FTSE 100 verbucht Verluste (finanzen.at)
|
24.02.26
|Minuszeichen in London: FTSE 100 zum Start des Dienstagshandels in der Verlustzone (finanzen.at)
|
20.02.26
|FTSE 100-Papier Halma-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Halma von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
13.02.26
|Börse London: FTSE 100 am Freitagmittag in Rot (finanzen.at)
|
13.02.26
|FTSE 100-Papier Halma-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Halma-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
06.02.26
|FTSE 100-Wert Halma-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Halma-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)