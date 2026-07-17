Halma Aktie
WKN: 865047 / ISIN: GB0004052071
|Profitable Halma-Investition?
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17.07.2026 10:03:58
FTSE 100-Papier Halma-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Halma von vor einem Jahr eingefahren
Vor 1 Jahr wurde das Halma-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 32,44 GBP. Wer vor 1 Jahr 10 000 GBP in die Halma-Aktie investiert hat, hat nun 308,261 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 16.07.2026 auf 36,76 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 331,69 GBP wert. Mit einer Performance von +13,32 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Jüngst verzeichnete Halma eine Marktkapitalisierung von 13,71 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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