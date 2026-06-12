FTSE 100-Papier Halma-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Halma-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Halma-Investment verdienen können.

Vor 10 Jahren wurden Halma-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 9,46 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 10,571 Halma-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.06.2026 gerechnet (39,28 GBP), wäre die Investition nun 415,22 GBP wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 315,22 Prozent zugenommen.

Zuletzt verbuchte Halma einen Börsenwert von 17,53 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at