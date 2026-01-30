Halma Aktie
WKN: 865047 / ISIN: GB0004052071
Profitable Halma-Anlage?
|
30.01.2026 10:03:53
FTSE 100-Papier Halma-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Halma-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Am 30.01.2025 wurde die Halma-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 30,70 GBP wert. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 GBP in die Halma-Aktie investierten, hätten nun 325,733 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Papiers am 29.01.2026 auf 35,42 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 537,46 GBP wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 15,37 Prozent angewachsen.
Halma war somit zuletzt am Markt 13,47 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
