Halma Aktie
WKN: 865047 / ISIN: GB0004052071
|Profitables Halma-Investment?
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11.09.2026 10:03:35
FTSE 100-Papier Halma-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Halma-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Am 11.09.2025 wurde die Halma-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 33,32 GBP wert. Bei einem Halma-Investment von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 30,012 Halma-Aktien. Die gehaltenen Halma-Aktien wären am 10.09.2026 1 076,83 GBP wert, da der Schlussstand 35,88 GBP betrug. Das entspricht einem Plus von 7,68 Prozent.
Alle Halma-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 13,95 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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