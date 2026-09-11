FTSE 100-Papier Halma-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Halma-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in Halma-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Am 11.09.2025 wurde die Halma-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 33,32 GBP wert. Bei einem Halma-Investment von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 30,012 Halma-Aktien. Die gehaltenen Halma-Aktien wären am 10.09.2026 1 076,83 GBP wert, da der Schlussstand 35,88 GBP betrug. Das entspricht einem Plus von 7,68 Prozent.

Alle Halma-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 13,95 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at