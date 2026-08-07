Halma Aktie
WKN: 865047 / ISIN: GB0004052071
|Halma-Anlage
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07.08.2026 10:03:56
FTSE 100-Papier Halma-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Halma von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Halma-Anteilen via Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Halma-Aktie bei 10,61 GBP. Bei einem Halma-Investment von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 942,507 Halma-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 35 834,12 GBP, da sich der Wert eines Halma-Anteils am 06.08.2026 auf 38,02 GBP belief. Die Steigerung von 10 000 GBP zu 35 834,12 GBP entspricht einer Performance von +258,34 Prozent.
Der Börsenwert von Halma belief sich zuletzt auf 14,36 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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