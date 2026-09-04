FTSE 100-Papier Halma-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Halma von vor 10 Jahren abgeworfen

Das Halma-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 10,55 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in das Halma-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 9,479 Halma-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 03.09.2026 auf 35,92 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 340,47 GBP wert. Das entspricht einer Zunahme von 240,47 Prozent.

Der Halma-Wert an der Börse wurde auf 13,47 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at