Halma Aktie
WKN: 865047 / ISIN: GB0004052071
|Performance im Blick
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04.09.2026 10:03:59
FTSE 100-Papier Halma-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Halma von vor 10 Jahren abgeworfen
Das Halma-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 10,55 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in das Halma-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 9,479 Halma-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 03.09.2026 auf 35,92 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 340,47 GBP wert. Das entspricht einer Zunahme von 240,47 Prozent.
Der Halma-Wert an der Börse wurde auf 13,47 Mrd. GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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