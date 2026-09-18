Halma Aktie
WKN: 865047 / ISIN: GB0004052071
|Halma-Anlage
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18.09.2026 10:04:01
FTSE 100-Papier Halma-Aktie: So viel hätte eine Investition in Halma von vor 3 Jahren abgeworfen
Halma-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 21,10 GBP. Bei einem Halma-Investment von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 473,934 Halma-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Halma-Anteile wären am 17.09.2026 16 720,38 GBP wert, da der Schlussstand 35,28 GBP betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 67,20 Prozent angewachsen.
Halma wurde am Markt mit 13,08 Mrd. GBP bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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