FTSE 100-Papier Halma-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Halma-Investment von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren in Halma eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Halma-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Halma-Anteile bei 22,92 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in die Halma-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 436,300 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 12.03.2026 gerechnet (39,48 GBP), wäre die Investition nun 17 225,13 GBP wert. Das entspricht einer Zunahme von 72,25 Prozent.

Halma wurde am Markt mit 14,91 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at