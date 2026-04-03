Halma Aktie

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WKN: 865047 / ISIN: GB0004052071

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Hochrechnung 03.04.2026 10:03:38

FTSE 100-Papier Halma-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Halma von vor 3 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Halma eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 03.04.2023 wurden Halma-Anteile via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Halma-Aktie an diesem Tag bei 22,05 GBP. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10 000 GBP in die Halma-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 453,515 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 17 632,65 GBP, da sich der Wert einer Halma-Aktie am 02.04.2026 auf 38,88 GBP belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 76,33 Prozent zugenommen.

Jüngst verzeichnete Halma eine Marktkapitalisierung von 14,68 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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