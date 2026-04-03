Halma Aktie
WKN: 865047 / ISIN: GB0004052071
|Hochrechnung
|
03.04.2026 10:03:38
FTSE 100-Papier Halma-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Halma von vor 3 Jahren verdient
Am 03.04.2023 wurden Halma-Anteile via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Halma-Aktie an diesem Tag bei 22,05 GBP. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10 000 GBP in die Halma-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 453,515 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 17 632,65 GBP, da sich der Wert einer Halma-Aktie am 02.04.2026 auf 38,88 GBP belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 76,33 Prozent zugenommen.
Jüngst verzeichnete Halma eine Marktkapitalisierung von 14,68 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Halma PLC
|
03.04.26
|FTSE 100-Papier Halma-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Halma von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
27.03.26
|FTSE 100-Wert Halma-Aktie: So viel hätte eine Investition in Halma von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
20.03.26
|FTSE 100-Titel Halma-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Halma von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
18.03.26
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 zeigt sich leichter (finanzen.at)
|
17.03.26
|Freundlicher Handel: FTSE 100 letztendlich mit Kursplus (finanzen.at)
|
17.03.26
|FTSE 100-Handel aktuell: Börsianer lassen FTSE 100 zum Start des Dienstagshandels steigen (finanzen.at)
|
13.03.26
|FTSE 100-Papier Halma-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Halma-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
06.03.26
|FTSE 100-Titel Halma-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Halma-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu Halma PLC
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Halma PLC
|44,26
|-2,08%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Trumps Iran-Rede: ATX geht schwächer ins Osterwochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street schließlich uneins -- Börsen in Asien schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Leitindex verbuchten vor dem verlängerten Osterwochenende Verluste. An der Wall Street ging es in unterschiedliche Richtungen. Die Börsen in Asien zeigten sich am Donnerstag mit Abschlägen.