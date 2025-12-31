Hikma Pharmaceuticals PLCShs Aktie

Hikma Pharmaceuticals PLCShs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0HG69 / ISIN: GB00B0LCW083

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Frühe Investition 31.12.2025 10:04:40

FTSE 100-Papier Hikma Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätte eine Investition in Hikma Pharmaceuticals von vor einem Jahr gekostet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Hikma Pharmaceuticals gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Hikma Pharmaceuticals-Papier via Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Hikma Pharmaceuticals-Anteile bei 19,93 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in das Hikma Pharmaceuticals-Papier investiert hätte, hätte er nun 50,176 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 15,50 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 777,72 GBP wert. Das kommt einer Abnahme um 22,23 Prozent gleich.

Zuletzt verbuchte Hikma Pharmaceuticals einen Börsenwert von 3,39 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Hikma Pharmaceuticals PLCShsmehr Nachrichten