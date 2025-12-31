FTSE 100-Papier Hikma Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätte eine Investition in Hikma Pharmaceuticals von vor einem Jahr gekostet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Hikma Pharmaceuticals gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Hikma Pharmaceuticals-Papier via Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Hikma Pharmaceuticals-Anteile bei 19,93 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in das Hikma Pharmaceuticals-Papier investiert hätte, hätte er nun 50,176 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 15,50 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 777,72 GBP wert. Das kommt einer Abnahme um 22,23 Prozent gleich.

Zuletzt verbuchte Hikma Pharmaceuticals einen Börsenwert von 3,39 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at