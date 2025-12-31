Hikma Pharmaceuticals PLCShs Aktie
WKN: A0HG69 / ISIN: GB00B0LCW083
|Frühe Investition
|
31.12.2025 10:04:40
FTSE 100-Papier Hikma Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätte eine Investition in Hikma Pharmaceuticals von vor einem Jahr gekostet
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Hikma Pharmaceuticals-Papier via Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Hikma Pharmaceuticals-Anteile bei 19,93 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in das Hikma Pharmaceuticals-Papier investiert hätte, hätte er nun 50,176 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 15,50 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 777,72 GBP wert. Das kommt einer Abnahme um 22,23 Prozent gleich.
Zuletzt verbuchte Hikma Pharmaceuticals einen Börsenwert von 3,39 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Hikma Pharmaceuticals PLCShsmehr Nachrichten
|
10:04
|FTSE 100-Papier Hikma Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätte eine Investition in Hikma Pharmaceuticals von vor einem Jahr gekostet (finanzen.at)
|
24.12.25
|FTSE 100-Wert Hikma Pharmaceuticals-Aktie: So viel Verlust hätte ein Hikma Pharmaceuticals-Investment von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
19.12.25
|Schwache Performance in London: FTSE 100 zum Start im Minus (finanzen.at)
|
17.12.25
|FTSE 100-Wert Hikma Pharmaceuticals-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Hikma Pharmaceuticals von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
15.12.25
|Freundlicher Handel: FTSE 100 schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
15.12.25
|Montagshandel in London: FTSE 100 zeigt sich nachmittags fester (finanzen.at)
|
15.12.25
|Handel in London: FTSE 100 legt am Montagmittag zu (finanzen.at)
|
15.12.25
|Freundlicher Handel in London: FTSE 100 beginnt Handel mit Gewinnen (finanzen.at)