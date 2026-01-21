FTSE 100-Papier Hikma Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Hikma Pharmaceuticals von vor 10 Jahren verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Hikma Pharmaceuticals-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse LSE Handel mit dem Hikma Pharmaceuticals-Papier statt. Diesen Tag beendete das Hikma Pharmaceuticals-Papier bei 19,03 GBP. Wenn man vor 10 Jahren 100 GBP in die Hikma Pharmaceuticals-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 5,255 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 80,24 GBP, da sich der Wert eines Hikma Pharmaceuticals-Papiers am 20.01.2026 auf 15,27 GBP belief. Das entspricht einem Minus von 19,76 Prozent.

Hikma Pharmaceuticals wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3,40 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

