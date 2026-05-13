FTSE 100-Papier Hikma Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Hikma Pharmaceuticals von vor 10 Jahren verloren

Bei einem frühen Hikma Pharmaceuticals-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 10 Jahren wurden Hikma Pharmaceuticals-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 23,01 GBP wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 43,459 Hikma Pharmaceuticals-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 12.05.2026 609,30 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 14,02 GBP belief. Das entspricht einer Einbuße um 39,07 Prozent.

Zuletzt verbuchte Hikma Pharmaceuticals einen Börsenwert von 3,06 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at