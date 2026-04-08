FTSE 100-Papier Hikma Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Hikma Pharmaceuticals von vor 5 Jahren verloren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Hikma Pharmaceuticals-Aktien verlieren können.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Hikma Pharmaceuticals-Anteilen via Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende stand das Hikma Pharmaceuticals-Papier an diesem Tag bei 24,10 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 414,938 Hikma Pharmaceuticals-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Hikma Pharmaceuticals-Papiers auf 12,86 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5 334,02 GBP wert. Damit hätte sich die Investition um 46,66 Prozent vermindert.

Insgesamt war Hikma Pharmaceuticals zuletzt 2,84 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at