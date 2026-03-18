Hikma Pharmaceuticals PLCShs Aktie
WKN: A0HG69 / ISIN: GB00B0LCW083
|Hikma Pharmaceuticals-Investition im Blick
|
18.03.2026 10:04:50
FTSE 100-Papier Hikma Pharmaceuticals-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Hikma Pharmaceuticals von vor 10 Jahren bedeutet
Vor 10 Jahren wurde das Hikma Pharmaceuticals-Papier via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 18,28 GBP. Hätte ein Anleger 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Hikma Pharmaceuticals-Aktie investiert, befänden sich nun 547,046 Hikma Pharmaceuticals-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.03.2026 gerechnet (12,88 GBP), wäre das Investment nun 7 045,95 GBP wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 29,54 Prozent verringert.
Hikma Pharmaceuticals war somit zuletzt am Markt 2,82 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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