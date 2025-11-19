FTSE 100-Papier Hikma Pharmaceuticals-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Hikma Pharmaceuticals von vor 5 Jahren bedeutet

Wer vor Jahren in Hikma Pharmaceuticals eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Hikma Pharmaceuticals-Papier via Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Hikma Pharmaceuticals-Aktie betrug an diesem Tag 25,96 GBP. Bei einem Hikma Pharmaceuticals-Investment von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 38,525 Hikma Pharmaceuticals-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Hikma Pharmaceuticals-Papiere wären am 18.11.2025 600,21 GBP wert, da der Schlussstand 15,58 GBP betrug. Das entspricht einer Abnahme von 39,98 Prozent.

Hikma Pharmaceuticals erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,48 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at