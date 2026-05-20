FTSE 100-Papier Hikma Pharmaceuticals-Aktie: So viel Verlust hätte eine Hikma Pharmaceuticals-Investition von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Hikma Pharmaceuticals-Aktien verlieren können.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Hikma Pharmaceuticals-Papier via Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 20,74 GBP. Bei einem Investment von 10 000 GBP in Hikma Pharmaceuticals-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 482,160 Hikma Pharmaceuticals-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Hikma Pharmaceuticals-Papiers auf 14,55 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 015,43 GBP wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 29,85 Prozent abgenommen.

Am Markt war Hikma Pharmaceuticals jüngst 3,10 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at