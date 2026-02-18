FTSE 100-Papier Hikma Pharmaceuticals-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Hikma Pharmaceuticals von vor 10 Jahren angefallen

Hikma Pharmaceuticals PLCShs Aktie
Die Hikma Pharmaceuticals-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Hikma Pharmaceuticals-Anteile bei 18,84 GBP. Bei einem 1 000-GBP-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 53,079 Hikma Pharmaceuticals-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Hikma Pharmaceuticals-Papiers auf 16,00 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 849,26 GBP wert. Damit hätte sich das Investment um 15,07 Prozent vermindert.
Hikma Pharmaceuticals war somit zuletzt am Markt 3,46 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
