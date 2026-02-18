Hikma Pharmaceuticals PLCShs Aktie

Hikma Pharmaceuticals PLCShs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0HG69 / ISIN: GB00B0LCW083

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Langfristige Investition 18.02.2026 10:04:02

FTSE 100-Papier Hikma Pharmaceuticals-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Hikma Pharmaceuticals von vor 10 Jahren angefallen

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Hikma Pharmaceuticals-Aktie gebracht.

Die Hikma Pharmaceuticals-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Hikma Pharmaceuticals-Anteile bei 18,84 GBP. Bei einem 1 000-GBP-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 53,079 Hikma Pharmaceuticals-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Hikma Pharmaceuticals-Papiers auf 16,00 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 849,26 GBP wert. Damit hätte sich das Investment um 15,07 Prozent vermindert.

Hikma Pharmaceuticals war somit zuletzt am Markt 3,46 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Hikma Pharmaceuticals PLCShs

mehr Nachrichten