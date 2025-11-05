Hikma Pharmaceuticals PLCShs Aktie
WKN: A0HG69 / ISIN: GB00B0LCW083
|Langfristige Performance
|
05.11.2025 10:05:10
FTSE 100-Papier Hikma Pharmaceuticals-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Hikma Pharmaceuticals von vor einem Jahr angefallen
Heute vor 1 Jahr wurden Hikma Pharmaceuticals-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 18,20 GBP. Wer vor 1 Jahr 10 000 GBP in die Hikma Pharmaceuticals-Aktie investiert hat, hat nun 549,451 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.11.2025 gerechnet (17,63 GBP), wäre die Investition nun 9 686,81 GBP wert. Das entspricht einem Schwund von 3,13 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Hikma Pharmaceuticals bezifferte sich zuletzt auf 4,01 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|Hikma Pharmaceuticals PLCShs
|17,30
|-11,28%
