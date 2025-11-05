FTSE 100-Papier Hikma Pharmaceuticals-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Hikma Pharmaceuticals von vor einem Jahr angefallen

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Hikma Pharmaceuticals-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Hikma Pharmaceuticals-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 18,20 GBP. Wer vor 1 Jahr 10 000 GBP in die Hikma Pharmaceuticals-Aktie investiert hat, hat nun 549,451 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.11.2025 gerechnet (17,63 GBP), wäre die Investition nun 9 686,81 GBP wert. Das entspricht einem Schwund von 3,13 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Hikma Pharmaceuticals bezifferte sich zuletzt auf 4,01 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at