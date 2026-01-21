Hiscox Aktie

Frühe Investition 21.01.2026 16:04:38

FTSE 100-Papier Hiscox-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Hiscox-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Hiscox-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurde das Hiscox-Papier an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Hiscox-Aktie an diesem Tag 9,54 GBP wert. Bei einem Hiscox-Investment von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1 048,768 Hiscox-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Hiscox-Aktie auf 14,90 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 15 626,64 GBP wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 56,27 Prozent zugenommen.

Jüngst verzeichnete Hiscox eine Marktkapitalisierung von 4,91 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

