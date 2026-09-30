Hiscox Aktie
WKN DE: A14PZ0 / ISIN: BMG4593F1389
|Profitable Hiscox-Investition?
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30.09.2026 16:03:40
FTSE 100-Papier Hiscox-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Hiscox-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Das Hiscox-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Hiscox-Papiers betrug an diesem Tag 10,42 GBP. Hätte ein Anleger 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Hiscox-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 959,693 Hiscox-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 29.09.2026 18 042,23 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 18,80 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 80,42 Prozent gesteigert.
Alle Hiscox-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 5,93 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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