Hiscox Aktie
WKN DE: A14PZ0 / ISIN: BMG4593F1389
|Hiscox-Anlage unter der Lupe
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10.06.2026 16:04:01
FTSE 100-Papier Hiscox-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Hiscox-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Am 10.06.2016 wurden Hiscox-Anteile via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 9,50 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 105,319 Hiscox-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Hiscox-Aktie auf 17,17 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 808,32 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 80,83 Prozent.
Der Börsenwert von Hiscox belief sich jüngst auf 5,55 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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