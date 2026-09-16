Hiscox Aktie
WKN DE: A14PZ0 / ISIN: BMG4593F1389
|Profitabler Hiscox-Einstieg?
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16.09.2026 16:03:38
FTSE 100-Papier Hiscox-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hiscox von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit Hiscox-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 10,48 GBP wert. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Hiscox-Aktie investiert, befänden sich nun 9,542 Hiscox-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 180,15 GBP, da sich der Wert eines Hiscox-Anteils am 15.09.2026 auf 18,88 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +80,15 Prozent.
Der Börsenwert von Hiscox belief sich jüngst auf 5,97 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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