Hiscox Aktie
WKN DE: A14PZ0 / ISIN: BMG4593F1389
|Profitable Hiscox-Anlage?
|
14.01.2026 16:04:17
FTSE 100-Papier Hiscox-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hiscox von vor 5 Jahren eingebracht
Die Hiscox-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 9,69 GBP. Hätte ein Anleger 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Hiscox-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 103,241 Hiscox-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Hiscox-Aktie auf 13,88 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 432,99 GBP wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 43,30 Prozent angezogen.
Hiscox wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4,53 Mrd. GBP gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
