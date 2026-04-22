Hiscox Aktie
WKN DE: A14PZ0 / ISIN: BMG4593F1389
|Performance im Blick
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22.04.2026 16:04:33
FTSE 100-Papier Hiscox-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hiscox von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr fand via Börse LSE Handel mit der Hiscox-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Hiscox-Aktie an diesem Tag 11,71 GBP wert. Bei einer 100-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 8,540 Hiscox-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 137,40 GBP, da sich der Wert eines Hiscox-Anteils am 21.04.2026 auf 16,09 GBP belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 37,40 Prozent angewachsen.
Zuletzt verbuchte Hiscox einen Börsenwert von 5,19 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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