Hiscox Aktie

Hiscox für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14PZ0 / ISIN: BMG4593F1389

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnende Hiscox-Anlage? 18.02.2026 16:04:17

FTSE 100-Papier Hiscox-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Hiscox von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Hiscox-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 10 Jahren wurde das Hiscox-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 10,15 GBP. Bei einem 100-GBP-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 9,852 Hiscox-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 17.02.2026 143,84 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 14,60 GBP belief. Damit wäre die Investition 43,84 Prozent mehr wert.

Der Börsenwert von Hiscox belief sich jüngst auf 4,70 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Hiscox Ltd

mehr Nachrichten