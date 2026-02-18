Hiscox Aktie
WKN DE: A14PZ0 / ISIN: BMG4593F1389
|Lohnende Hiscox-Anlage?
|
18.02.2026 16:04:17
FTSE 100-Papier Hiscox-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Hiscox von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurde das Hiscox-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 10,15 GBP. Bei einem 100-GBP-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 9,852 Hiscox-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 17.02.2026 143,84 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 14,60 GBP belief. Damit wäre die Investition 43,84 Prozent mehr wert.
Der Börsenwert von Hiscox belief sich jüngst auf 4,70 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
