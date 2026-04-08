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Hiscox Aktie

Hiscox für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14PZ0 / ISIN: BMG4593F1389

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Frühe Anlage 08.04.2026 16:04:06

FTSE 100-Papier Hiscox-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Hiscox von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Hiscox-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurde die Hiscox-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 8,62 GBP wert. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1 000 GBP in die Hiscox-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 116,020 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 15,54 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 802,94 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +80,29 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Hiscox bezifferte sich zuletzt auf 5,02 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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