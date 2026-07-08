Hiscox Aktie
WKN DE: A14PZ0 / ISIN: BMG4593F1389
|Lukratives Hiscox-Investment?
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08.07.2026 16:04:23
FTSE 100-Papier Hiscox-Aktie: So viel hätte eine Investition in Hiscox von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurde die Hiscox-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 10,24 GBP wert. Bei einem 10 000-GBP-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 976,563 Hiscox-Papiere. Die gehaltenen Hiscox-Papiere wären am 07.07.2026 18 310,55 GBP wert, da der Schlussstand 18,75 GBP betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 83,11 Prozent angezogen.
Zuletzt verbuchte Hiscox einen Börsenwert von 5,97 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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