FTSE 100-Papier Hiscox-Aktie: So viel hätte eine Investition in Hiscox von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Hiscox-Aktien gewesen.

Am 19.08.2023 wurde die Hiscox-Aktie via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 9,85 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in das Hiscox-Papier investiert hätte, hätte er nun 1 015,228 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 18 324,87 GBP, da sich der Wert eines Hiscox-Papiers am 18.08.2026 auf 18,05 GBP belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 83,25 Prozent angezogen.

Jüngst verzeichnete Hiscox eine Marktkapitalisierung von 5,74 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at