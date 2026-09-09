FTSE 100-Papier Hiscox-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Hiscox-Investment von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in Hiscox eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse LSE Handel mit der Hiscox-Aktie statt. Zum Handelsende stand das Hiscox-Papier an diesem Tag bei 12,86 GBP. Bei einem Investment von 10 000 GBP in Hiscox-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 777,605 Hiscox-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 08.09.2026 auf 18,75 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14 580,09 GBP wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 45,80 Prozent angezogen.

Zuletzt verbuchte Hiscox einen Börsenwert von 5,90 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at