Hiscox Aktie

Hiscox für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14PZ0 / ISIN: BMG4593F1389

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Frühes Investment 17.06.2026 16:04:06

FTSE 100-Papier Hiscox-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Hiscox von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in Hiscox eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse LSE Handel mit dem Hiscox-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Hiscox-Aktie bei 12,74 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 784,929 Hiscox-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 16.06.2026 13 987,44 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 17,82 GBP belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 39,87 Prozent zugenommen.

Alle Hiscox-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 5,62 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Hiscox Ltd

mehr Nachrichten