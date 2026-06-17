Hiscox Aktie
WKN DE: A14PZ0 / ISIN: BMG4593F1389
|Frühes Investment
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17.06.2026 16:04:06
FTSE 100-Papier Hiscox-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Hiscox von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse LSE Handel mit dem Hiscox-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Hiscox-Aktie bei 12,74 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 784,929 Hiscox-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 16.06.2026 13 987,44 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 17,82 GBP belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 39,87 Prozent zugenommen.
Alle Hiscox-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 5,62 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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