FTSE 100-Papier Hiscox-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Hiscox von vor einem Jahr verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Hiscox-Aktie Investoren gebracht.

Vor 1 Jahr wurde das Hiscox-Papier an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Hiscox-Anteile an diesem Tag 13,33 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in das Hiscox-Papier investiert hätte, befänden sich nun 75,019 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 335,33 GBP, da sich der Wert eines Hiscox-Papiers am 11.08.2026 auf 17,80 GBP belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 33,53 Prozent angewachsen.

Hiscox war somit zuletzt am Markt 5,75 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at