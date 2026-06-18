FTSE 100-Papier Howden Joinery Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Howden Joinery Group-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Howden Joinery Group-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Howden Joinery Group-Aktie an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Howden Joinery Group-Papier 4,72 GBP wert. Bei einem Investment von 1 000 GBP in die Howden Joinery Group-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 211,820 Howden Joinery Group-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.06.2026 gerechnet (8,13 GBP), wäre das Investment nun 1 721,03 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 72,10 Prozent.

Zuletzt verbuchte Howden Joinery Group einen Börsenwert von 4,34 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at