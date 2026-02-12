FTSE 100-Papier Howden Joinery Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Howden Joinery Group-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Howden Joinery Group-Aktien verdienen können.

Die Howden Joinery Group-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Howden Joinery Group-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 7,08 GBP. Wer vor 3 Jahren 1 000 GBP in die Howden Joinery Group-Aktie investiert hat, hat nun 141,283 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 253,18 GBP, da sich der Wert einer Howden Joinery Group-Aktie am 11.02.2026 auf 8,87 GBP belief. Das entspricht einer Zunahme von 25,32 Prozent.

Howden Joinery Group war somit zuletzt am Markt 4,68 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at