FTSE 100-Papier Howden Joinery Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Howden Joinery Group von vor 5 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Howden Joinery Group-Aktien verdienen können.

Howden Joinery Group-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse LSE feiertags-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 6,96 GBP wert. Hätte ein Anleger 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Howden Joinery Group-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 143,632 Howden Joinery Group-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 8,31 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 193,58 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 19,36 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von Howden Joinery Group betrug jüngst 4,48 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at