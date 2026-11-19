Howden Joinery Group Aktie
WKN: 884600 / ISIN: GB0005576813
|Lohnender Howden Joinery Group-Einstieg?
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19.11.2026 10:03:23
FTSE 100-Papier Howden Joinery Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Howden Joinery Group-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Howden Joinery Group-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 6,88 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in die Howden Joinery Group-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1 452,644 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 18.11.2026 12 180,42 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 8,39 GBP belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 21,80 Prozent erhöht.
Howden Joinery Group wurde am Markt mit 4,51 Mrd. GBP bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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