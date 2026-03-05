Howden Joinery Group Aktie
WKN: 884600 / ISIN: GB0005576813
|Langfristige Investition
|
05.03.2026 10:03:31
FTSE 100-Papier Howden Joinery Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Howden Joinery Group-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Das Howden Joinery Group-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Howden Joinery Group-Anteile betrug an diesem Tag 7,49 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 133,511 Howden Joinery Group-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 190,92 GBP, da sich der Wert eines Howden Joinery Group-Anteils am 04.03.2026 auf 8,92 GBP belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 19,09 Prozent zugenommen.
Der Börsenwert von Howden Joinery Group belief sich jüngst auf 4,91 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
