Howden Joinery Group Aktie

Howden Joinery Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 884600 / ISIN: GB0005576813

Lukrative Howden Joinery Group-Investition? 26.02.2026 10:03:25

FTSE 100-Papier Howden Joinery Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Howden Joinery Group von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Howden Joinery Group-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Das Howden Joinery Group-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 4,94 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 20,243 Howden Joinery Group-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 25.02.2026 auf 8,56 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 173,28 GBP wert. Mit einer Performance von +73,28 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Howden Joinery Group bezifferte sich zuletzt auf 4,65 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Howden Joinery Group PLC

Analysen zu Howden Joinery Group PLC

Aktien in diesem Artikel

Howden Joinery Group PLC 11,20 2,75% Howden Joinery Group PLC

