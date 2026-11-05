Howden Joinery Group Aktie

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WKN: 884600 / ISIN: GB0005576813

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Langfristige Investition 05.11.2026 10:03:20

FTSE 100-Papier Howden Joinery Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Howden Joinery Group von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Howden Joinery Group-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Das Howden Joinery Group-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 3,56 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die Howden Joinery Group-Aktie investiert hätte, hätte er nun 28,090 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Howden Joinery Group-Aktie auf 8,41 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 236,10 GBP wert. Das entspricht einem Zuwachs um 136,10 Prozent.

Der Marktwert von Howden Joinery Group betrug jüngst 4,45 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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